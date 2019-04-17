شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول تحيي الذكرى الـ30 لكارثة «هيلزبره» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحيت مدينة ليفربول الإنجليزية، الاثنين، الذكرى الثلاثين لكارثة ملعب «هيلزبره»، التى أودت بحياة 96 شخصا من أنصار نادى «الحمر» عام 1989.

ووضعت الأكاليل والشموع على درجات قاعة سانت جورج (مبنى فى المدينة)، تكريما لضحايا هذه المأساة التى وقعت فى شيفيلد (شمال إنجلترا)، خلال مباراة نصف نهائى مسابقة كأس إنجلترا بين ليفربول ونوتينغهام فورست.

كما تم وضع زهور وصور للضحايا أمام النصب التذكارى خارج ملعب «أنفيلد» الخاص بمتصدر الترتيب الحالى للدورى الإنجليزى الممتاز، فيما خيم الصمت فى الساعة 15.06 مساء، وهو التوقيت الذى توقفت فيه المباراة المشؤومة.

ورأى رئيس بلدية المدينة جو أندرسون «إنه يوم لكى يتذكر الناس»، فيما قالت لويز بروكس، التى قتل شقيقها أندرو فى الكارثة: «الدعم الذى قدمته لنا هذه المدينة وأهل ليفربول كان استثنائيا (...) لم ينسوا أبدا ما حصل».

وحدثت الكارثة فى 15 إبريل 1989 بسبب التدافع الناجم عن قرار خاطئ من رجال الأمن الذين أمروا بفتح الباب من أجل تخفيف الضغط، ما أدى إلى تهافت 2000 مشجع نحو المدرجات الممتلئة أصلا وأسفر فى النهاية عن مصرع المشجعين.

وأثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك قبل ثلاثة أعوام من إنشاء الدورى الممتاز الذى حول الاستعراض الشعبى إلى مصدر لضخ الأموال ابتداء من 1992 ولفظ الجمهور المشاغب.

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وباتت كاميرات المراقبة ضرورية فى كل الملاعب، وتم الفصل بين الجمهورين المضيف والزائر، منعت الكحول، وفى نهاية التسعينيات كثر الحظر فى الملاعب، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلا من وقوفها طوال المباراة.

وخاضت عائلات الضحايا حملة طويلة وشاقة من أجل الوصول إلى الحقيقة من خلال إعادة فتح التحقيق بالقضية التى برئ منها جمهور ليفربول بعدما اتهم زورا بمساهمته فى أسوأ كارثة ملاعب فى تاريخ بريطانيا.

وأدين غراهام ماكريل (69 عاما)، المدير السابق وضابط الأمن فى نادى شيفيلد وينسداى، الذى استضاف ملعبه تلك المباراة، بانتهاك قواعد السلامة.

من ناحية أخرى، فشلت هيئة المحلفين فى التوصل إلى حكم يدين المدعى عليه الرئيسى، مفوض الشرطة السابق ديفيد داكنفيلد، الذى حوكم بتهمة القتل الخطأ لـ95 شخصا بسبب الإهمال الجسيم، لكن بالإمكان إعادة محاكمته.

وسيحاكم فى سبتمبر شرطيان آخران، هما دونالد دنتون وألان فوستر، فضلا عن المحامى المتقاعد بيتر ميتكالف، الذى مثل السلطات، وذلك بتهمة القيام بأعمال تهدف إلى تضليل العدالة.

وأحيا ليفربول فى 27 إبريل 2016 وللمرة الأخيرة ذكرى الضحايا الـ96، وذلك بعد يوم على القرار الذى توصلت إليه هيئة المحلفين التى حملت الشرطة مسؤولية وفاة هؤلاء المشجعين، كما برأت جماهير النادى من المساهمة فى الكارثة.

واتفقت عائلات الضحايا بالإجماع على أن تكون مراسم نيسان/ إبريل 2016 آخر حدث عام فى «أنفيلد» تخليدا لذكرى المشجعين الذين فقدوا حياتهم.