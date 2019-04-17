شكرا لقرائتكم الشحات على رأس قائمة المغضوب عليهم بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 16 ساعة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 18:16

أعرب المدير الفني للأهلي الأوروغوياني مارتن لاسارتي عن أسفه لسوء مستوى عدد من اللاعبين الأساسيين على رغم منحهم أكثر من فرصة خلال المباريات الأخيرة وعلى رأس قائمة المغضوب عليهم لاعب العين الإماراتي السابق حسين الشحات المنضم لبطل الدوري المصري لكرة القدم في الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة قياسية بلغت نحو 5.5 ملايين دولار.



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وقرر لاسارتي إبعاد الشحات عن التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة مع بيراميدز بعد غد الخميس، فيما سيدفع بالأنغولي غيرالدو، وسيكون صانع الألعاب صالح جمعة من أبرز الأوراق التي سيعول عليها خلال الفترة القادمة لغياب وليد سليمان بداعي الإصابة.

على صعيد متصل، أغلق لاسارتي تدريبات الفريق حفاظا على سرية الخطة التي سيواجه بها أحد أبرز منافسيه على الصدارة إذ يسعى الفريق "الأحمر" للحفاظ على لقبه المحلي بعد خروجه من الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام صن دوانز الجنوب إفريقي.

فيما أعلن المدرب العام للإسماعيلي محمد محسن أبوجريشة تحدي فريقه لمواجهة الزمالك الخميس في الدوري المصري، مشددا على أن غياب نجم خط وسط الفريق "الأبيض" التونسي فرجاني ساسي لن يؤثر على الزمالك لامتلاكه عناصر جيدة.

بدوره رفض المدير الفني للمارد الأبيض السويسري كريستيان غروس الكشف عن تفاصيل التشكيل والخطة التي سيواجه بها "الدراويش" لرغبته في استعادة الانتصارات بعد سقوطه في المباراة الأخيرة بالدوري المحلي أمام المصري البورسعيدي.