شكرا لقرائتكم تعرف على موعد إيقاف بطولة الدوري الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة ،بالتنسيق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين على إيقاف بطولة الدوري الممتاز يوم 2 يونيو المقبل بسبب الاجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم – فيفا- التى تنطلق 3 إلى 11 يونيو وهو ما دفع مسئولو المسابقات لإيقاف الدورى يوم 2 وإعلان المتبقي من مباريات الدورى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينطلق معسكر منتخب مصر الاول يوم 5 أو 6 يونيو المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ، وينهي الجهاز الفني للفراعنة خلال الساعات الجارية الوديتين اللاتى سيخوضهما فى فترة التوقف الدولية بعد أن أسفرت القرعة عن وجود المنتخب فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوي و الكونغو و أوغندا.