شكرا لقرائتكم خبر عن خطة لتسويق أمم أفريقيا فى أكثر من دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، لتسويق الحدث القارى فى عدد من البلدان الأفريقية الكبرى أبرزها المغرب وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا خلال الفترة المقبلة لجذب الجماهير.

وأوضح المصدر أن هناك خطة منظمة خارجيًا لتسويق الحدث القارى خاصة أن الفترة المتبقية على البطولة صغيرة للغاية وتحتاج إلى تحرك كبير.

وغادرت وفود قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية الثلاث وعشرين القاهرة بالأمس بعد إطلاعها على الملاعب والفنادق التى ستقيم فيها البعثات بشكل رسمي.