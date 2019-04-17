شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقف الدوري 2 يونيو التزاما بلوائح "فيفا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين على إيقاف بطولة الدورى الممتاز يوم 2 يونيو المقبل بسبب الأجندة الدولية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التى تنطلق 3 إلى 11 يونيو وهو ما دفع مسئولي المسابقات لإيقاف الدورى يوم 2 وإعلان المتبقى من مباريات الدورى خلال الساعات القليلة المقبلة.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول يوم 5 أو 6 يونيو المقبل استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، وينهى الجهاز الفنى للفراعنة خلال الساعات الجارية الوديتين اللاتى سيخوضهما فى فترة التوقف الدولية بعد أن أسفرت القرعة عن وجود المنتخب فى المجموعة الأولى التى تضم زيمبابوى والكونغو وأوغندا.
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