شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر اليوم لمواجهة الإسماعيلى فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء فى العين السخنة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بالسويس ويسعى أبناء ميت عقبة، لتحقيق الفوز فى تلك المواجهة من أجل استعادة الانتصارات المحلية بعد الخسارة الماضية من المصرى بهدفين مقابل هدف، ما أدى إلى فقدان صدارة بطولة الدورى، حيث أصبح الفريق الأبيض فى المركز الثانى برصيد 57 نقطة خلف الأهلى المتصدر بـ58 نقطة.

فيما استقر المدير الفنى للزمالك على عودة محمد عبد الغنى مدافع الفريق لقيادة الخط الخلفى مع محمود علاء فى ظل غياب محمود الونش عن التشكيلة البيضاء غدا أمام الدراويش، نظرا لإيقافه بسبب حصوله على 3 إنذارات فيما سيحسم جروس اليوم بشكل نهائى بديل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض الذى سيبتعد لمدة 6 أسابيع عن الفريق بسبب الإصابة التى تعرض لها أمام حسنية أغادير، ويجرى جروس المفاضلة بين الرباعى أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما لاختيار أحدهما للتواجد فى مركز ساسى أمام الدراويش.