مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

أسامة حافظ يقام، اليوم الأربعاء، مباريات بدوري أبطال أوروبا ودوريات أوروبا وأبرزها: دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي مع توتنهام هوتسبير 9:00 مساء

بورتو مع ليفربول 9:00 مساء الدوري الإيطالي

لاتسيو مع أودينيزي 7:00 مساء الدوري الفرنسي

نانت مع باريس سان جيرمان 7:00 مساء

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