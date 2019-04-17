رسميًا.. مباراة الزمالك والإسماعيلي بدون جمهور

تأكد بصفة نهائية عدم حضور الجمهور لمباراة الزمالك والإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل فى الدورى بدون جمهور والاكتفاء بأعضاء مجلسإدارة الناديين.
يواجه الزمالك فريق الإسماعيلى يوم الخميس المقبل، على استاد الجيش بالسويس، ضمن
ومن المقرر حسم موقف حضور الجماهير لمباراة الأهلى وبيراميدز، المقرر لها الخميس، خلال الساعات المقبلة، بناء على قرارات الجهات الأمنية.
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