اونلاين | كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتو OSTORA يلا شوت ليفربول AFC

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كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتو OSTORA يلا شوت ليفربول AFC

في ظل متابعة تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو مجانا اليوم، حيث سنقدم لكم صورة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو مباشرة اليوم الأربعاء 17-1-2019 في مباراة العودة من دور ربع النهائي، من جدول مباريات دور ال 8 من مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والتي ستجمع رفاق محمد صلاح بزملاء إيكر كاسياس على أرضية ملعب الدراجو بالبرتغال، ومباراة العودة والإياب اليوم،ـ يدخلها ليفربول وهو الأقرب من التأهل إلى الدور القادم.

كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتوOSTORA يلا شوت ليفربول AFC

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلاً على بورتو البرتغالي مساء اليوم على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتوOSTORA يلا شوت ليفربول AFC

موعد مباراة بورتو ضد ليفربول

تنطلق مباراة بورتو ضد ليفربول في التاسعة مساءً، وفي نفس التوقيت تقام مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي مع مواطنه توتنهام في ملعب الاتحاد.

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كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتوOSTORA يلا شوت ليفربول AFC

يبدو ليفربول المرشح الأوفر حظاً لبلوغ الدور نصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، بعدما تفوق في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، ويكفي ليفربول التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف نظيف لخطف بطاقة الصعود للدور نصف النهائي، بينما يحتاج بورتو لتحقيق الفوز بثلاثية نظيفة لمواصلة مشواره الأوروبي.

كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتوOSTORA يلا شوت ليفربول AFC

التشكيل المتوقع لمباراة بورتو ضد ليفربول

ومن المتوقع أن يخوض بورتو مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، إيكر كاسياس في حراسة المرمى - ويلسون جانا - إيدير ميليتاو - بيبي - ماكسي بيريرا - جيسوس كورونا - دانيلو بيريرا - هيكتور هيريرا - أوتافيو إدميلسون - فرانسيسكو سواريز - موسى ماريجا,

كورة ستار NOW بث مباشر مباراة ليفربول وبورتو KoraBein.. رابط مشاهدة ليفربول وبورتوOSTORA يلا شوت ليفربول AFC

في حين ينتظر أن يخوض ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى - آندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت آرنولد - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينيو فينالدوم - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين، انتهت بفوز زملاء محمد صلاح، وذلك بنتيجة هدفين دون رد، مما يجعل مباراة الإياب، يدخلها نادي الريدز، وهو الأقرب نسبيا من التواجد والتأهل إلى مباريات دور الأربعة من دوري الأبطال، للموسم الثاني على التوالي، وفي الجهة المقابلة، يجب على بورتو البرتغالي، من خلال مباراة ليفربول اليوم، تحقيق نتيجة الفوز بفارق ثلاثة أهداف، من اجل التواجد ضمن الأربعة الكبار في أوروبا للموسم الحالي 2018/2019.