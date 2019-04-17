رياضة | (تغطية مباشرة).. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير اليوم 17 أبريل (دوري الأبطال)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر (تغطية مباشرة).. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير اليوم 17 أبريل (دوري الأبطال) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي مانشستر سيتي، نظيره فريق توتنهام هوتسبير اليوم 17 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات.

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وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد، بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب الكوري سون هيونج في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي، ضد فريق توتنهام هوتسبير في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.