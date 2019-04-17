رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي، منافسه فريق توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء 17 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويريد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير في تحد الغيابات التي تواجه الفريق، خاصة بعد إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين في مباراة الذهاب بين الناديين، والتي انتهت بتفوز توتنهام بهدف نظيف أحرزه الكوري سون.

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بينما يرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي مانشستر سيتي، ضد فريق توتنهام هوتسبير في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر موقع الخليج 365 الرياضي.