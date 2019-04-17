رياضة | ميدو معلقا على أزمة "الخمسة": هناك حالة تربص بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو معلقا على أزمة "الخمسة": هناك حالة تربص بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على صورة لاعبي الزمالك القدامى وهم يشيرون بـ"الخمسة".

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وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "هناك حالة تربص بعض الشيئ، لكن هذه دعابة في النهاية"

وأكمل : "لهذا السبب الكرة هى اللعبة الشعبية الأولى في العالم، لكن هناك أشخاص تحاول أن تستغل بعض المواقف لكي تكتسب شعبية عند الجمهور".