رياضة | رئيس المقاولون السابق: النني يحتاج دعم أكبر من الإعلام.. ونصائحي جعلته يحترف بإنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المقاولون السابق: النني يحتاج دعم أكبر من الإعلام.. ونصائحي جعلته يحترف بإنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف حبيب، رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن محمد النني يحتاج دعم واهتمام أكبر من الإعلام.

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وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "يجب على الإعلام أن يدعم ويهتم محمد النني بشكل أكبر".

وأكمل : "أعطيت بعض النصائح داخل الملعب لمحمد النني عندما كان لاعبا في بازل لكي يحترف في الدوري الإنجليزي، وبالفعل رحل إلى هناك بعد ذلك".