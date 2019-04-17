رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، ضد نظيره فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، اليوم 17 أبريل في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث لم يتوج به المدرب الإسباني بعد رحيله عن تدريب برشلونة في السنوات الأخيرة.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - ستونز - لابورت - ميندي.

خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - برناردو - سترلينج.

خط الهجوم : سيرجو أجويرو.

Advertisements

بينما يأتي التشكيل المتوقع لتوتنهام :-

حراسة المرمى : لوريس.

خط الدفاع : تريبير - فيرتونخين - ألدرفاليد - سانشيز - روز.

خط الوسط : سيسوكو - كريستيان ايريكسن - وينكس - ديلي آلي.

خط الهجوم : سون هيونج.

وسوف تقام المباراة بين نادي توتنهام هوتسبير، وفريق مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة تلك المباراة بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات.