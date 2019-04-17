رياضة | دي ليخت: أمستردام بأكملها فخورة بما قدمناه أمام يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت: أمستردام بأكملها فخورة بما قدمناه أمام يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الهولندي ماتياس دي ليخت نجم وقائد آياكس عن سعادته عقب الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية : "ليس لدي كلمات تعبر عن سعادتي، فخورون بما حققناه وأعتقد أن أمستردام بأكملها فخورة بنا، لقد أطحنا بمرشحين للفوز باللقب مثل مدريد ويوفنتوس وأظهرنا أننا أقوياء للغاية".

Advertisements

وعن هدف الفوز الذي سجله في شباك اليوفي، قال دي ليخت : "توقعت أن التسديدة ذهبت فوق المرمى وفوجئت بها في الشباك".

وتابع : "أتيحت لنا العديد من الفرص بعد الهدف الثاني لكننا لم نسجل، في هذا التوقيت شعرنا وأننا مجانين".

واختتم دي ليخت تصريحاته قائلاً : "سنواصل تقديم كل شيء وسنرى أين سينتهي بنا المطاف، الآن نتطلع إلى نصف النهائي".