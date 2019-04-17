رياضة | دي بيك بعد الإطاحة باليوفي: نتيجة رائعة لهولندا كلها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي بيك بعد الإطاحة باليوفي: نتيجة رائعة لهولندا كلها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب دوني فان دي بيك نجم آياكس الهولندي عن سعادته عقب الفوز على يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والتأهل للدور قبل النهائي للبطولة.

وقال فان دي بيك في تصريحات لراديو فيرونيكا الهولندي: "كنت متأكدًا من أنني لم أكن متسللًا، أعتقدتُ أن ماتيا دي تشيليو كان يغطي حالة التسلل، لذا عرفت أنني لم أكن كذلك".

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وأضاف: "الجميع يشعر بحالة من الجنون، آياكس في نصف النهائي! إذا قلنا ذلك للناس في بداية الموسم، كانوا سيسخرون منا. هذه نتيجة رائعة لهولندا كلها".

وتابع : "لن ننسى هذه الليلة، لكي نكون صادقين، كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول وأمر واضح أننا كنا الأفضل على الإطلاق في الشوط الثاني".

واختتم دي بيك تصريحاته قائلاً : "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بنتيجة 4-1. عندما كانت النتيجة 2-1، كنت أفكر بالفعل في الدور نصف النهائي وأحاول التأكد من عدم حصولي على أي بطاقات".