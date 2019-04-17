رياضة | لينجارد : الفرص في هذه المباريات الكبيرة حاسمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لينجارد : الفرص في هذه المباريات الكبيرة حاسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جيسي لينجارد نجم مانشستر يونايتد عقب الخسارة من برشلونة بثلاثية نظيفة في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأن الفرص في المباريات الكبيرة حاسمه وأشاد بدور ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في المباراة اليوم.

وقال لينجارد في تصريحات لشبكة بي تي سبورت عقب المباراة : "لا يمكنك ارتكاب أخطاء في مثل هذه المباريات، سيطرنا في الدقائق الـ15 الأولى وسنحت لنا الفرص وكان من الممكن أن تختلف النتيجة".

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وعن تألق ميسي، قال لينجارد : "ليونيل ميسي جلب معه أفضل آداء له الليلة، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم واستغل الفرص المتاحة له، الفرص في هذه المباريات الكبيرة حاسمة".

واختتم لينجارد تصريحاته قائلاً : "كل ما يمكن أن نفعله هو المضي قدما، كنا دائمًا المرشحين الأقل حظًا لكن توجب علينا دعم أنفسنا والإيمان بقدراتنا".