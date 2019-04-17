رياضة | من يتوج بالدوري الدوري السعودي؟.. المباريات المتبقية للهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من يتوج بالدوري الدوري السعودي؟.. المباريات المتبقية للهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مراحل الحسم حيث يتبقى فقط 3 جولات من المسابقة ورغم ذلك فإن صراع القمة لا يزال مشتعلاً بين فريقي الهلال والنصر.

ويحتل نادي الهلال حالياً صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 63 نقطة بينما النصر بالمركز الثاني برصيد 61 نقطة أي أن الفارق نقطتين فقط.

ويسعى الكرواتي زوران ماميتش لخطف اللقب رغم ضغوط المباريات التي يعاني منها فريق الهلال بينما على الجانب الآخر يرغب البرتغالي روي فيتوريا في حصد أولى ألقابه مع النصر مستغلاً تألقه مهاجمه عبدالرزاق حمدالله.

وفيما يلي نرصد لكم المباريات المتبقية للفريقين في الدوري السعودي:

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الهلال:

- الهلال × التعاون: يوم الإثنين 29 أبريل "الجولة 28"

- الاتفاق × الهلال: يوم 11 مايو "الجولة 29"

- الهلال × الشباب: يوم 16 مايو "الجولة 30"

النصر:

- النصر × الفتح: يوم الخميس 18 أبريل "الجولة 28"

- الحزم × النصر: يوم 11 مايو "الجولة 29"

- النصر × الباطن: يوم 16 مايو "الجولة 30"