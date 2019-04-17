رياضة | عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على إصابة كينو وبينافينتي وإيقاف خربين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على إصابة كينو وبينافينتي وإيقاف خربين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز اف سي ، على إصابة نجمي الفريق كينو وبينافينتي، وإيقاف عمر خربين قبل لقاء الأهلي غدا الخميس.

Advertisements

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منذ قليل: "بنفينتي مصاب وكينو مصاب وخربين ايقاف ... ايه الحظ ده!".

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب السلام، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس والعشرين من بطولة الدوري المصري.