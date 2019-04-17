شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة المصري عمرو فهمي من «كاف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقالة المصري عمرو فهمي من منصب السكرتير العام للاتحاد.
ذكر الاتحاد في بيان، مساء الثلاثاء، أن اللجنة التنفيذية قررت، في اجتماعها الأخير بالقاهرة 11 و12 أبريل، إعادة هيكلة إدارة «كاف».
أضاف البيان: «إقالة عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتعيين معاذ حاجي كأمين عام جديد».
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. إقالة المصري عمرو فهمي من «كاف» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.