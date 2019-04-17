شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة المصري عمرو فهمي من «كاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إقالة المصري عمرو فهمي من منصب السكرتير العام للاتحاد.

ذكر الاتحاد في بيان، مساء الثلاثاء، أن اللجنة التنفيذية قررت، في اجتماعها الأخير بالقاهرة 11 و12 أبريل، إعادة هيكلة إدارة «كاف».

أضاف البيان: «إقالة عمرو فهمي الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتعيين معاذ حاجي كأمين عام جديد».