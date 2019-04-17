شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة تنفي انتهاء صلاحية تذاكر اللاعبين القدامى والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة)، علي بدير (تبوك)نفى رئيس النادي الأهلي عبدالله بترجي ما تردد حول عدم تمكن بعض اللاعبين القدامى من الدخول للملعب بسبب عدم صلاحية التذاكر التي وزعت عليهم بعد دعوة أعلن عنها النادي في وقت سابق، وأشار إلى أن جميع اللاعبين التي وجهت إدارة النادي الدعوة لهم لحضور مواجهة الأهلي والهلال مساء أمس الأول (الإثنين) ضمن إياب نصف نهائي كأس زايد، تواجدوا في المدرج، ولم تتلق الإدارة أي شكوى حول ذلك.
هذا وقد ترددت أنباء بين اللاعبين القدامى أن بعضهم لم يتمكن من الدخول للملعب بسبب عدم صلاحية التذاكر التي سلمت لهم عن طريق أحدهم وهو اللاعب محمد المرزوق، ما وضعهم في حرج عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
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