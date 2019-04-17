شكرا لقرائتكم خبر عن «المسابقات» تحدد مواعيد دور نصف «الكأس» ومؤجلة الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

حددت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد مباريات دور نصف النهائي لكأس الملك في الموسم الحالي، إذ سيستضيف فريق الهلال نظيره التعاون يوم الجمعة 26 أبريل الجاري عند الساعة 7:00 مساء، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، فيما سيواجه فريق الاتحاد نظيره النصر يوم السبت 27 أبريل الجاري عند الساعة 7:25 مساء، على استاد الملك عبدالله بجدة.

كما أجلت لجنة المسابقات مباراة الهلال والتعاون التي كان مقرراً إقامتها بعد غدٍ الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات الجولة (28) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى يوم الإثنين 29 أبريل الجاري، وذلك بسبب خوض الزعيم المباراة النهائية أمام النجم الساحلي التونسي على كأس زايد للأندية العربية الأبطال.