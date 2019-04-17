شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهلال يطالب اللاعبين بإيقاف الأفراح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

طالب رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل اللاعبين بإيقاف أفراح الفوز على الأهلي في دور نصف النهائي، والتركيز على المباراة الختامية لكأس زايد العربية أمام فريق النجم الساحلي التونسي غدا (الخميس) على استاد هزاع بن زيد في مدينة العين الإماراتية.

وجدد الأمير محمد بن فيصل ثقته في الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين بقدرتهم على مواصلة الانتصارات وحصد الكأس العربية الغالية بإذن الله وتقديمها هدية لجماهير الزعيم.

من جانب آخر، وصلت بعثة الفريق الهلالي إلى مدينة العين الإماراتية برئاسة نائب الرئيس فهد الراشد، وأجرى اللاعبون مرانا استرجاعيا أمس، على أن ينهي المدرب زوران تحضيراته الفنية لمواجهة النجم الساحلي التونسي اليوم (الأربعاء) بمناورة كروية سيعتمد من خلالها التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة النهائية، ويطمح المدرب الهلالي في تحقيق أولى بطولاته مع الزعيم بحصد كأس زايد للأندية العربية الأبطال.