شكرا لقرائتكم خبر عن «الكرواتية»: ماميتش يسير مع الهلال في أمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

انقسمت عدد من الصحف الكرواتية حول «ابن جلدتها» مدرب الهلال زوران ماميتش حول انخفاض أداء الفريق في المباريات الأخيرة، والتي كانت أمام فريق الأهلي ضمن دور نصف نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، والتي نجح الأزرق في الوصول الى النهائي العربي.

كما أشارت «الصحف الكرواتية» التي أنصفت زوران إلى أنه نجح في العبور بفريق الهلال بأمان، كون مثل هذه المباريات لا يهم المستوى بقدر ما يكون التركيز على المحصلة النهائية ألا وهي النتيجة.

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وقالت صحف «24sata - vecernji - sportske»: «زوران رغم وجود عدد من الأخطاء الفنية التي وقع بها سواء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والبطولتين العربية والآسيوية، إلا أنه ما زال محافظاً ومتماسكاً من ناحية تحقيق الأهم من خلال السير بالفريق الهلالي إلى الأمام دون الرجوع للخلف».

وتطرقت الصحف الكرواتية للحديث عن مواطنها:«لاقى زوران هجوماً حاداً وكبيراً من قبل أنصار النادي السعودي وإعلامييه لكنه لا يهتم بما يدور خارج المستطيل الأخضر كونه يثق بعمله وبقدرات لاعبيه، وأن زوران خلال مواجهة الأهلي أمس الأول كان غائبا عدد من نجوم الفريق المؤثرين لكنه نجح في الوصول إلى النهائي بخبرته وبتكتيكه الذي وضعه خلال سير مجريات المباراة التي وصلت إلى ركلات الترجيح، ونجح متصدر الدوري السعودي في الوصول إلى النهائي العربي لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي غدا الخميس في الإمارات».

وزادت الصحف: «سيعود زوران إلى معقل ناديه السابق العين الإماراتي الذي سبق وقاد الفريق الخليجي وحقق معه إنجازات وأرقاماً مميزة من جميع النواحي، وقد تكون المهمة سهلة على زوران كونه حافظ الملعب إضافة إلى اكتمال صفوفه وعودة اللاعبين المصابين».