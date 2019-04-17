الزعيم والسيتزن «وجهان لعملة واحدة»

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أشعل الكرواتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيد زوران ماميتش الشارع الرياضي بالكامل، وجماهير «الزعيم» على وجه التحديد، إضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والصحف المحلية والعربية والخليجية، عندما شدد على أن الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي الوحيدان اللذين ينافسان على كافة البطولات خلال مسابقات الموسم الرياضي الحالي. وقال زوران في المؤتمر الصحفي، الذي يواجه حملة قوية من قبل أنصار «الزعيم» بسبب تدني المستويات في المواجهات الأخيرة، عقب تأهل الفريق الهلالي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بتخطيه محطة الأهلي أمس الأول: «يبدو أننا سنلعب كل البطولات هذا الموسم بالطريقة الأصعب، في العالم كله ناديان فقط مستمران في المشاركة على كل البطولات، هما الهلال ومانشستر سيتي».

أشعل الكرواتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيد زوران ماميتش الشارع الرياضي بالكامل، وجماهير «الزعيم» على وجه التحديد، إضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والصحف المحلية والعربية والخليجية، عندما شدد على أن الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي الوحيدان اللذين ينافسان على كافة البطولات خلال مسابقات الموسم الرياضي الحالي. وقال زوران في المؤتمر الصحفي، الذي يواجه حملة قوية من قبل أنصار «الزعيم» بسبب تدني المستويات في المواجهات الأخيرة، عقب تأهل الفريق الهلالي إلى نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بتخطيه محطة الأهلي أمس الأول: «يبدو أننا سنلعب كل البطولات هذا الموسم بالطريقة الأصعب، في العالم كله ناديان فقط مستمران في المشاركة على كل البطولات، هما الهلال ومانشستر سيتي».

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