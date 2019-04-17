شكرا لقرائتكم خبر عن الجابر والناقور: نجوم الزعيم لن يفرطوا باللقب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)بارك رئيس نادي الهلال السابق الكابتن سامي الجابر أنصار الزعيم وصول الفريق الهلالي لنهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد تجاوز الفريق الأهلاوي بضربات الترجيح 2/3 التي جاءت بتوفيق الله ثم بتألق رجل المباراة الحارس عبدالله المعيوف. وطالب اللاعبين وفي مقدمتهم الكباتنة محمد الشلهوب، والبرازيلي إدواردو بمضاعفة الجهود الفنية من أجل تحقيق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي وعدم التفريط في اللقب، والسعي لحصد الكأس الغالية.
من جانبه، وصف عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق حسن الناقور تأهل الزعيم لنهائي كأس زايد للأندية العربية يأتي تأكيدا على أن الفريق الهلالي كبير أين ما حل، ويبقى كبير الكرة السعودية والعرب وآسيا، مبديا ثقته في اللاعبين بمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي، وحصد اللقب العربي الغالي وإسعاد كافة الهلاليين.
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