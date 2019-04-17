«الشقردية» ينتظرون إدواردو وغوميز في النهائي

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تترقب جماهير الزعيم عودة الثنائي البرازيلي إدواردو والفرنسي غوميز للتسجيل بعد أن غاب عن هز الشباك في المباريات الماضية. وتعول الجماهير على الثنائي الأجنبي في المباراة الختامية أمام النجم الساحلي التونسي غدا (الخميس) التي ستقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بالمساهمة بقوة مع زملائهم في تحقيق كأس زايد للأندية العربية الأبطال. وتمنت الجماهير عودة روح الزعيم في المباراة النهائية أمام النجم التونسي وتقديم الفريق المستوى الفني الحقيقي، ومواصلة تشريف الكرة

تترقب جماهير الزعيم عودة الثنائي البرازيلي إدواردو والفرنسي غوميز للتسجيل بعد أن غاب عن هز الشباك في المباريات الماضية. وتعول الجماهير على الثنائي الأجنبي في المباراة الختامية أمام النجم الساحلي التونسي غدا (الخميس) التي ستقام على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية بالمساهمة بقوة مع زملائهم في تحقيق كأس زايد للأندية العربية الأبطال. وتمنت الجماهير عودة روح الزعيم في المباراة النهائية أمام النجم التونسي وتقديم الفريق المستوى الفني الحقيقي، ومواصلة تشريف الكرة السعودية في البطولة العربية، والسعي لحصد اللقب الغالي بمشيئة الله.

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