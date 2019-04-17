شكرا لقرائتكم خبر عن الشلهوب وباهبري: هدفنا كأس زايد الغالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أكد قائد فريق الهلال محمد الشلهوب أنهم أغلقوا صفحة مباراة الأهلي في نصف النهائي، والتركيز على المباراة الختامية أمام النجم الساحلي التونسي والعودة من مدينة العين الإماراتية بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، وسنسعى لمواصلة تشريف الكرة أكد قائد فريق الهلال محمد الشلهوب أنهم أغلقوا صفحة مباراة الأهلي في نصف النهائي، والتركيز على المباراة الختامية أمام النجم الساحلي التونسي والعودة من مدينة العين الإماراتية بكأس زايد للأندية العربية الأبطال، وسنسعى لمواصلة تشريف الكرة السعودية ، وبمشيئة الله نعود للوطن بالكأس العربية الغالية، ونقدمها للوطن عامة، ولجماهير الزعيم خصوصا. من جانبه، أوضح النجم هتان باهبري أنه رغم ضغط المباريات وتعدد المشاركات للفريق الهلالي محليا وعربيا وآسيويا، سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز على فريق النجم الساحلي التونسي، وسنكون في الموعد ونسعد الجميع بحصد أولى البطولات بتحقيق كأس زايد الغالي.



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