تركي آل الشيخ: الدورة الثانية من البطولة العربية لكرة القدم ستحمل اسم ملك المغرب

اسماء السيد - الرباط: أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم عن الاسم الجديد الذي سيطلقه على دورة العام المقبل للبطولة العربية للأندية الأبطال لكرة القدم.

وقال آل الشيخ في تدوينة نشرها الثلاثاء في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون الدورة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة”.

وخلص ال الشيخ الى القول بأن نهائي دورة 2020 سيكون في الرباط دون الكشف عن الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة، حيت يبقى ملعب مولاي عبد الله الأقرب بسبب طاقته الإستعابية الكبيرة.