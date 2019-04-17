شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يبحث مع مجدى عبد العاطى خطة الاستعداد للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة أسوان برئاسة عبد الله صلاح مع مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق خطة الإعداد للموسم الجديد بعدما تم تجديد عقد المدرب مؤخرًا لقيادة الفريق بالدورى الممتاز عقب نجاحه بالصعود للفريق لدورى الأضواء والشهرة.

ومن المقرر أن يبدأ أسوان الاستعداد للدورى الممتاز عقب مباراة الفريق أمام مركز شباب ناصر ملوى المقرر لها غدًا الخميس فى ختام مباريات أسوان بدورى القسم الثاني، على أن يقوم عبد العاطى بتقديم تقريره الفنى عقب نهاية مباراة ناصر ملوى فى دورى القسم الثاني.

فيما سيعقد بعدها عبد العاطى جلسة مع عبد الله صلاح رئيس النادى من أجل بحث خطة الاستعداد للموسم الجديد والصفقات التى يحتاجها الفريق غيرها من الأمور المتعلقة بالفريق.