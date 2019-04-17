شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..انطلاق منافسات المرحلة الأولى ببطولة الجونة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش التي تستضيفها مدينة الجونة حتى 26 أبريل الجاري كواحدة من أكبر البطولات في اللعبة طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش psa.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالي 165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف في بطولات الإسكواش حيث يشارك في البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل في التصنيف العالمي، وفي مقدمتهم علي فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلي المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلي لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الإسكواش بنسخة 2018.

وجاءت مباريات المصريين في منافسات المرحلة الأولى للبطولة كالتالي:

منافسات الرجال:

مازن هشام & جوش ماسترز

مصطفى عسل & كاميل كرايسون

يوسف إبراهيم & أدريان والر

محمد رضا & جريج لوبان

كريم علي فتحي & يوسف سليمان

فارس الدسوقي & تود هارتي

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عمر عبد المجيد & نافيزوان عدنان

كريم الحمامي & ماكس لي

منافسات السيدات:

جنا شيحا & نيكول ديفيد

ميار هاني & تيني جيليس

مريم متولي & أماندا لاندرز

ندى عباس & إيميلي وايت لوك

روان العربي & جيني دونكالف

فريدة محمد & زينة مكاوي

ندين شاهين & لو وي ويرن

يثرب عادل & ألكسندرا فولر