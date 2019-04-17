ميدو: مدرب الزمالك سبب تصدر الأهلي للدوري.. فيديو

عمرو ابوبكر

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن فلسفة كريستيان جروس مدرب الزمالك هى من ساعدت الأهلي على تعويض فارق النقاط وتصدر الدوري.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تثبيت التشكيل له إيجابيات بوجود تفاهم بين اللاعبين، لكن هناك سلبيات كثيرة له.