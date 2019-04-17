ميدو: الزمالك سيتوج بالدوري في هذه الحالة

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري في حالة واحدة.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش"،الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك سيلاقي الإسماعيلي ثم بيراميدز والإسماعيلي
وتابع أن الزمالك إذا حصد الـ 7 نقاط سيقترب بنسبة كبيرة من الدوري بغض النظر عن نتائج الأهلي.
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