يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك حالة تربص كبيرة من الجمهور بشأن صورة نجوم الزمالك القدامى وهم يشيرون بـ "الخمسة".
وقال حازم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميهاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجمهور أصبحت نيتة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن الصورة احتفالًا بفوز فريق طارق مصطفى على فريق طارق يحيى بخماسية
وتابع أن نجوم الزمالك في الصورة دأبوا على توضيح سبب هذه الإشارة ما يعني أنهم يرغبون في نقل الحقيقة للجمهور لكن البعض يتربص بتصرفات النجوم دائمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر حازم إمام عن صورة نجوم الزمالك بـ"الخمسة": هناك حالة تربص كبيرة من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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