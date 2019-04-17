حازم إمام عن صورة نجوم الزمالك بـ"الخمسة": هناك حالة تربص كبيرة من الجمهور

يرى حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك حالة تربص كبيرة من الجمهور بشأن صورة نجوم الزمالك القدامى وهم يشيرون بـ "الخمسة".

وقال حازم في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي

هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الجمهور أصبحت نيتة صعبة جدًا"، مشيرًا إلى أن الصورة احتفالًا بفوز فريق طارق مصطفى على فريق طارق يحيى بخماسيةولا صلة أو علاقة لها بخسارة الأهلي بالخمسة أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتابع أن نجوم الزمالك في الصورة دأبوا على توضيح سبب هذه الإشارة ما يعني أنهم يرغبون في نقل الحقيقة للجمهور لكن البعض يتربص بتصرفات النجوم دائمًا.

