ميدو: الأهلي تفاجئ من أسلوب صن داونز وفقد السيطرة على المباراة

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن صن داونز الجنوب أفريقي كان في أفضل حالاته أمام الأهلي، عندما فاز عليه 5-0 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميدو خلال حواره ببرنامج الماتش

الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الأهلي كان في أسوأ حالاته وفقد السيطرة على المباراة بعدما تفاجئ من إسلوب صن داونز".

وأكمل : "لا يجب أن تلاعب فريق مثل صن داونز والفارق بين خطوطك 65 متر، الأهلي كان يحاول الضغط من الأمام والدفاع يقف مكانه في الوراء".

وأضاف : "الريمونتادا كانت صعبة، كان يجب أن يحرز هدفين في بداية المباراة، الخسارة بخماسية نتيجة ثقيلة ويحتاج معجزة لتداركها".

