ميدو: التوقيت ظلم لاسارتي والصفقات الجديدة في الأهلي

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي والصفقات الجديدة للقلعة الحمراء تعرضا للظلم بسبب التوقيت.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت علىقناة صدى البلد، إن أي مدرب يتولى تدريب فريق في وسط الموسم يتعرض للظلم لأنه يحتاج لبعض الوقت، مشيرًا إلى أن الأهلي ظهر في بعض المباريات
وتابع أن الصفقات الجديدة للأهلي مظلومة أيضًا لأن عددها كبير وصلت إلى 10 لاعبين تقريبًا وهو ما يجعلهم في حاجة لوقت أكبر للانسجام، مشيرًا إلى أن التعاقد مع هذا العدد الكبير في وسط الموسم كان مغامرة لكنها مقبولة لتصحيح بعض الأخطاء في الفريق.
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