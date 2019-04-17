ميدو يكشف سبب تراجع مستوى حسين الشحات مع الأهلي

كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، عن سبب تراجع مستوى حسين الشحات الوافد الجديد للأهلي من العين الإماراتي.
قال ميدو في تصريحات لبرنامج"الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن إعلان القيمة المالية لصفقة حسين الشحات
وتابع أن حسين الشحات لاعب جيد وذكي، مبديًا إعجابه بفكرة أنه ضحى بالاموال من أجل الانضمام للنادي الذي ينتمي له منذ صغره.
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