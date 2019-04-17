يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أنه لايوجد شئ اسمه روح الفانلة الحمراء، أو أن الأهلي عندما يتصدر الدوري لا يتراجع عنه.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذه العبارات يستخدمها الأهلي من خلال أدواته الإعلامية
وواصل أن الزمالك في بعض الأوقات يفوز في الدقائق الأخيرة لكن لا أحد يتحدث عن روح الفانلة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو: "مفيش حاجة اسمها الأهلي أما بيركب مبينزلش أو روح الفانلة الحمراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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