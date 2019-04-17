ميدو: "مفيش حاجة اسمها الأهلي أما بيركب مبينزلش أو روح الفانلة الحمراء"

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أنه لايوجد شئ اسمه روح الفانلة الحمراء، أو أن الأهلي عندما يتصدر الدوري لا يتراجع عنه.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "هذه العبارات يستخدمها الأهلي من خلال أدواته الإعلامية

للتأثير على نفسية الفرق المنافسة، ولترسيخ هذه المبادئ واستغلالها لصالح الفريق، وهذا ذكاء".

وواصل أن الزمالك في بعض الأوقات يفوز في الدقائق الأخيرة لكن لا أحد يتحدث عن روح الفانلة البيضاء.

