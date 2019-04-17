بيراميدز يخسر جهود "بينافينتي".. و"كينو" جاهز لموقعة الأهلي كتب- وليد خليل تأكد غياب الدولي البيروفي كريستيان بينافينتي لاعب فريق بيراميدز عن مباراة الفريب المقبلة أمام الأهلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز. وخرج بينافينتي من حسابات الجهاز الفني لبيراميدز بقيادة رامون دياز بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري، لينضم اللاعب البيروفي بذلك إلي عمر خربين الذي يغيب عن مواجهة الأهلي بسبب الإيقاف. وفي ذات الإطار اطمأن دياز علي جاهزية البرازيلي كينو نجم الفريق الذي تأكد انضمامه لمعسكر بيراميدز غدا الأربعاء.



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