ميدو: الوحدة السعودي خسر "ميدو"

يرى أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الأخير خسره بقرار فسخ التعاقد معه خلال الأيام الماضية نتيجة سوء فهم مع مشجع على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الوحدة السعودي خسر ميدو، لأن المدرب الجديد الذي يقود الفريق حاليًا يحتاج وقت وتولى المسئولية في ظروف صعبة جدًا". وتابع أنه استطاع تطوير مستوى ومركز الوحدة في الدوري السعودي واستفاد من التجربة كثيرًا، مبديًا احترامه لمسئولي النادي، مؤكدًا أن الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة العربية.



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