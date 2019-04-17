ميدو: لن أكتب على تويتر مرة أخرى

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أنه لن يكتب أي تغريدات مرة أخرى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الأزمة التي حدثت مع المشجع السعودي.
وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه قرر تكليف شركة محترفة لإدارة حسابه على تويتر
وتابع: "ميدو أفادني وضرّني كثيرًا"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مدرب يكتب تغريدات أو تدوينات بنفسه على مواقع التواصل، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار التعاقد مع شركة محترفة لتجنب أي أخطاء الفترة المقبلة.
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