رياضة | بالأرقام.. الزرقا يستضيف الترسانة في موقعة البقاء بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الزرقا يستضيف الترسانة في موقعة البقاء بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق الزرقا بقيادة أيمن الجمل، نظيره، فريق الترسانة بقيادة أحمد كشرى، في الثالثة من عصر الخميس، ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين الأخيرة للمجموعة الثانية للقسم الثاني.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أرقام وحصاد الفريقين خلال الموسم الحالي :

1-يدخل فريق الزرقا المواجهة تحت شعار لابديل عن الفوز من أجل إعلان البقاء في القسم الثاني.

2- يخوض فريق الترسانة المباراة لتحسين صورته بعد أن فقد الصعود للدورى الممتاز.

3-خاض فريق الزرقا 25 مباراة حقق خلالها الفوز في 7 مباريات وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، سجل لاعبيه 20 هدف وسكتت شباكه 31 هدف، ويتواجد بالمركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة

4- خاض فريق الترسانة 25 مباراة شهدت الفوز في 13 مباراة وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، ويحتل المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

5- شهدت مباراة الدور الاول فوز فريق الترسانة بأربعة أهداف دون رد سجل الاهداف محمود شاكر وايهاب فؤاد وأحمد أنيس ودانى.

6- هدافي فريق الزرقا محمد عصام 4 اهداف ومحمد عادل وكريم سمير 3 أهداف.

7- هدافي فريق الترسانة إيهاب فؤاد 10 أهداف وهشام رجب 4 أهداف وطارق وطني والسيد حمدي وحسين حمدي 3 اهداف.

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8- كانت الجولة السابقة قد أسفرت عن تعادل فريق الترسانة مع فريق النصر وتلقى فريق الزرقا الهزيمة من فريق كوكا كولا بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الثانية

1- إف سى مصر 51 نقطة

2- سيراميكا 50 نقطة

3- القناة 49 نقطة

4- الترسانة 48 نقطة

5- كوكا كولا 44 نقطة

6-المريخ 35 نقطة

7- النصر 33 نقطة

8- جمهورية شبين 31 نقطة

9- منتخب السويس 30 نقطة

10- الشمس 27 نقطة

11- الزرقا 27 نقطة

12- بورتو 23 نقطة

13- دمياط 20 نقطة

14- أبى صقل 5 نقاط