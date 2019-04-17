رياضة | القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسدل الستار على مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء حيث يستضيف بورتو البرتغالي على أرضه ووسط جمهوره ملعب الدراجاو فريق نادي ليفربول الإنجليزي.

وقبل المباراة سبق وأن أعلنت عشرة قنوات عن إذاعة المباراة بصورة حصرية ومباشرة عبر شاشاتها عن طريق الكثير من الأقمار الصناعية المختلفة ويمكن لمتابعي الخليج 365 الرياضي متابعة اللقاء كالآتي :

•Arena Sport 1

•Idman Azerbaycan

•beIN SPORTS HD 2

•SRF zwei HD

•Movistar Liga de Campeones HD1

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•BT Sport 3 / HD

•RMC Sport 2

•Polsat Sport Premium 1 HD

•Eleven Sports 1 HD portugal

•DAZN 1 HD

وكان لقاء الذهاب الذي جمع الفريقان قد إنتهى بفوز رفقاء محمد صلاح بهدفين مقابل لا شيء ويسعى الريدز إلى تأكيد تفوقه من أجل الوصول إلى نصف النهائي وتحقيق إنجاز الموسم الماضي والظهور في نهائي أعرق البطولات الأوروبية.

ومن المنتظر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.