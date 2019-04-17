رياضة | موعد مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة (شاهدوها في بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة (شاهدوها في بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض ليفربول الانجليزي مباراة قوية أمام بورتو البرتغالي والتي تجمع الفريقين على ملعب الدراجاو لحساب مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي التقرير التالي يسلط معكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على نتيجة مباراة الفريقين في الذهاب بالإضافة إلى توقيت نقلها على الهواء مباشرةً والقنوات الناقلة لها.

مباراة ليفربول وبورتو

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في أنفيلد الاسبوع الماضي قد إنتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل لا شيء ما يجعل الفرصة مواتية للفريق الإنجليزي كبيرة للعبور إلى الدور نصف النهائي.

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توقيت متابعة مباراة ليفربول وبورتو يوم الأربعاء

تبدأ مباراة ليفربول وبورتو والتي تجمع الفريقان ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورتو على الهواء مباشرةً

تنقل مباراة ليفربول وبورتو والتي تجمع الفريقان على ملعب الدراجاو في البرتغال عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها كلاً من الثنائي حفيظ دراجي وسوار الذهب.