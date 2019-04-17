رياضة | ميدو: الزمالك سيتوج بالدوري ولكن في حالة واحدة فقط!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: الزمالك سيتوج بالدوري ولكن في حالة واحدة فقط! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للوحدة السعودي، أن الزمالك سيتوج ببطولة الدوري في حالة واحدة.

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وقال ميدو في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك سيلاقي الإسماعيلي ثم بيراميدز والإسماعيلي مرة اخرى، لو حصد الفريق 7 نقاط فقط من هذه اللقاءات سيتوج بالدوري.

وتابع أن الزمالك إذا حصد ال7 نقاط سيقترب بنسبة كبيرة من الدوري بغض النظر عن نتائج الأهلي.