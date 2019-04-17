رياضة | ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد ثنائية ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين بشباك منافسه فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعزز ميسي صدارته بجدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا للنسخة الحالية، وذلك برصيد 10 أهداف وبفارق هدف وحيد عن أقرب منافسيه.

وتأتي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا :-

1- ليونيل ميسي 10 أهداف.

2- دوشان تاديتش 9 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي 8 أهداف.

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4- الفاردو بن نابوهان 7 أهداف.

5- كريستيانو رونالدو 6 أهداف.

6- موسى ماريجا 6 أهداف.