رياضة | أندريا بيرلو: يوفنتوس كان خجولا أمام أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أندريا بيرلو: يوفنتوس كان خجولا أمام أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد أندريا بيرلو قائد يوفنتوس السابق آداء لاعبي الفريق عقب الخسارة من آياكس الهولندي بهدفين مقابل هدف في مباراة العودة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة.

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وقال بيرلو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا عقب المباراة: "يوفنتوس قدم آداءً جيدًا في الشوط الأول عندما لعبوا بضغط عالٍ وأجبروا آياكس على لعب الكرات الطويلة".

واختتم بيرلو تصريحاته قائلاً : "بعد هدف التعادل، رأيت يوفنتوس خجولًا جدًا، وتخلى عن جماعيته وأخفق في تشكيل أي خطورة خاصة اللاعبين أصحاب الشخصية مثل بيانيتش وبيرنارديسكي اللذين بدا عليهما التعب. آياكس خطف مقعد نصف النهائي وتأهل عن جدارة واستحقاق".