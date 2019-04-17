رياضة | تعرف على "أهل الثقة" لدى زيدان في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "أهل الثقة" لدى زيدان في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن العناصر التي يعتمد عليهم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني في الفريق الملكي، وذلك وفقًا للمؤشرات التي ظهرت في المبارات الخمسة التي قاد فيها البلانكوس.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن زيدان يثق في مواطنه الفرنسي كريم بنزيما كثيرا الذي يعتبر اللاعب الوحيد لذي لعب أساسيا في المباريات الخمس يليه الكوستاريكي كيلور نافاس ورافاييل فاران والفارو أودريوزولا الذي استغل إصابة داني كارفخال ولوكا مودريتش ومارسيلو وإيسكو وماركو أسينسيو الذين خاضوا 4 مباريات في التشكيلة الأساسية للفرنسي.

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وأشارت الصحيفة على أن كيلور نافاس هو الحارس المختار من قبل زيدان بالرغم من إصابة تيبو كورتوا.

وأوضحتالصحيفة أن كاسيميرو فقد بريقه في مباريات زيدان الخمسة بعدما شارك في مباراتين فقط من البداية والامر ذاته مع الألماني توني كروس فيظل الثقة الكبيرة من زيزو في الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي، بينما سيرجيو ريليون لم يشارك إلا في مباراة واحدة أساسية ونفس الأمر لداني سيبايوس ولوكاس فاسكيز.

أما عن جاريث بيل قالت الصحيفة الاسبانية أن اللاعب الويلزي محور الانتقادات في ريال مدريد بالرغم من مشاركته في 3 مباريات أساسي تحت قيادة زيدان.