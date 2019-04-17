رياضة | جروس يستقر على بديل ساسي في مباريات الزمالك المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يستقر على بديل ساسي في مباريات الزمالك المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اهتمامات السويسري جروس المدير الفني للفريق للمشاركة كبديل للتونسي فرجاني ساسي.

ويبحث جروس عن اللاعب البديل الذي سيشارك في الفترة المقبلة لتعويض غياب اللاعب التونسي حيث يفاضل بين أكثر من لاعب.

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يذكر أن زيزو كان قد شارك مع فريقه السابق ليرس في نفس المركز وهو ما جعل جروس يفكر في الاعتماد عليه في المباريات المقبلة.