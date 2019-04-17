رياضة | رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس بعد الخروج من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس بعد الخروج من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح مصير البرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس محل جدل وذلك بعد الخروج من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام لينتهي الحلم الذي جاء "الدون" به إلى السيدة العجوز.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ولكن أياكس حسم تأهله بالفوز إياباً بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب اليوفي ووسط جماهيره.

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وكشفت تقارير صحفية أجنبية، أن رونالدو سوف يعيد النظر في مستقبله مع يوفنتوس قريباً بعد خيبة الأمل والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد نفس الخصم الذي أقصى ريال مدريد.

وقال لويس وهو محرر صحيفة الآس الإسبانية مستنكراً، أن تاريخ كريستيانو رونالدو أكبر من يوفنتوس في الأبطال، فقد أتى لهم متواضعاً من أجل أحلامهم ولكنهم لم يكّرموه.